Це значно скоротить час: стало відомо, де знаходиться частина зброї з пакета допомоги США

Одними з перших будуть доставлені артилерійські снаряди

Нещодавно палата представників США прийняла пакет допомоги Україні на 61 мільярд доларів. З якого більшість озброєння вже перебуває на складах Німеччини і Польщі.

Це може значно скоротити час доставки зброї на позиції ЗСУ. Про це пише CNN з посиланням на американське джерело.

За даними джерела, значна частина пакета допомоги від США вже розміщена на складах у Німеччині та Польщі. Зазначається, що одними з перших матеріалів, які будуть доставлені в Україну, будуть артилерійські снаряди.

Видання акцентує, що навіть попри значну логістичну проблему з огляду на величезну кількість представленого озброєння, після перетину кордону українські посадовці намагатимуться доставити матеріали туди, де вони потрібні, якомога швидше.

Також у матеріалі йдеться, що перевага, яку зараз має Росія, не буде усунута негайно, навіть зі схваленим пакетом допомоги.

Нагадаємо, Велика Британія анонсувала найбільший пакет військової допомоги для України на 617 млн доларів. Кошти спрямують на постачання боєприпасів, ракет та дронів. Також він включає 1600 ударних і протиповітряних ракет та ракети великої дальності Storm Shadow.

Раніше "Телеграф" писав, що Греція може передати Україні Patriot, але за однієї умови.