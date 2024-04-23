Это значительно сократит время: стало известно, где находится часть оружия из пакета помощи США

Одними из первых будут доставлены артиллерийские снаряды.

Недавно Палата представителей США приняла пакет помощи Украине на 61 миллиард долларов. Из которых большинство вооружения уже находится на складах Германии и Польши.

Это может значительно сократить время доставки оружия на позиции ВСУ. Об этом пишет CNN со ссылкой на американский источник.

По данным источника, значительная часть пакета помощи США уже размещена на складах в Германии и Польше. Отмечается, что одними из первых материалов, доставленных в Украину, будут артиллерийские снаряды.

Издание акцентирует, что даже несмотря на значительную логистическую проблему, учитывая огромное количество представленного вооружения, после пересечения границы украинские чиновники будут пытаться доставить материалы туда, где они нужны, как можно скорее.

Также в материале говорится, что преимущество, которое сейчас есть у России, не будет устранено немедленно, даже с одобренным пакетом помощи.

Напомним, Великобритания анонсировала самый большой пакет военной помощи для Украины на 617 млн долларов. Средства будут направлены на поставку боеприпасов, ракет и дронов. Также он включает в себя 1600 ударных и противовоздушных ракет и ракеты большой дальности Storm Shadow.

Ранее "Телеграф" писал, что Греция может передать Украине Patriot, но при одном условии.