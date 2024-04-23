Передумали: Греція може передати Україні Patriot, але за однієї умови

Система Patriot може збивати навіть балістичні цілі

Греція висловила готовність передати Україні ЗРК Patriot PAC-3 за певних умов навіть після заперечення повідомлень про можливість передачі винищувачів F-16. Афіни готові допомогти у війні проти Росії, в обмін на американські "гарантії" проти турецької загрози і пакет фінансових компенсацій.

Про це повідомляє Pronews, посилаючись на урядові джерела. Зазначається, що Греція може передати одну систему Patriot із двох, які розгорнуті на території країни.

За словами джерел, в обмін на гарантії безпеки від США Афіни передадуть Україні одну батарею Patriot Pac 3, яка зможе збивати балістичні цілі. Деталі гарантії безпеки для Греції журналісти не уточнюють.

Також зазначається, що за потреби США зможе передати Греції Patriot з власних резервів. Таким чином, замінивши той, що Афіни передадуть Києву. Окрім цього, є запевнення, що в разі руйнування батарей вони будуть замінені США на нові, "і в будь-якому разі ви отримаєте гроші з пакета в 61 мільярд доларів, наданого Україні".

Видання акцентує, що наразі мова ведеться лише про одну батарею від Греції для України. Однак згодом Київ зможе отримати й другу. Джерела занепокоєні тим, що таке рішення, імовірно, викличе розбіжності всередині країни.

Зауважимо, видання Financial Times писало, що окремі країни-члени ЄС і НАТО тиснуть на Грецію та Іспанію з вимогою надати Україні більше комплексів протиповітряної оборони. Адже раніше Афіни категорично висловлювали позицію не передачі додаткових систем ППО, зокрема і Patriot.

Раніше "Телеграф" писав, за словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, не тільки Нідерланди готові передати Україні Patriot.