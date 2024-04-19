Готові не тільки Нідерланди: Кулеба зробив заяву щодо Patriot для України

Готовність союзників купувати для України ППО можна вважати гарними новинами

Окрім Нідерландів, які висловили готовність придбати для України зенітно-ракетні системи Patriot, є й інші країни, які готові це зробити. Тобто союзники готові сплатити за придбання та передачу Україні систем протиповітряної оборони.

Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі Національного телемаратону. За його словами, це можна вважати гарними новинами.

"Відкрию невеличку дипломатичну таємницю: Нідерланди — не єдина держава, яка готова прямо зараз купити батарею Patriot у будь-якої країни світу за ціну, яку ця країна назве", – сказав міністр.

Він додав, що зараз є підстави говорити про те, що щодо постачання американських ЗРК будуть добрі новини, оскільки шукати далеко їх не треба. У Європі знайшлося навіть більше ніж 100 батарей, про які раніше казала Україна. Окрім того, важливим є момент, що Нідерланди зголосилися публічно, що готові купити Patriot для України. А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників не прикриватися "потребою стандартів НАТО".

"По суті, коли деякі держави НАТО кажуть, що не можуть передати батарею, бо не будуть відповідати стандартам Альянсу за кількістю наявних батарей, а генсек їм каже, не прикривайтесь цим, а віддайте те, що треба Україні, бо це зараз головне, — це важливо", – резюмував він.

Як писав "Телеграф", німецький канцлер Олаф Шольц 18 квітня, заявив про те, що партнери з НАТО можуть передати Україні шість систем Patriot. Сьомою ж стане німецький Patriot, який канцлер пообіцяв дати Україні ще раніше.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки систем Patriot потрібно Україні. Володимир Зеленський назвав кількість і наголосив, що ВСУ вкрай потребують допомоги союзників. Але в Європі заявили, що не можуть допомогти Україні посилити ППО. І це при тому, що Захід на складах має близько 100 батарей ЗРК Patriot.