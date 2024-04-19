Готовы не только Нидерланды: Кулеба сделал заявление о Patriot для Украины

Готовность союзников покупать для Украины ПВО можно считать хорошими новостями

Кроме Нидерландов, выразивших готовность приобрести для Украины зенитно-ракетные системы Patriot, есть и другие страны, которые готовы это сделать. То есть, союзники готовы оплатить приобретение и передачу Украине систем противовоздушной обороны.

Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире Национального телемаратона. По его словам, это можно считать хорошими новостями.

"Открою небольшую дипломатическую тайну: Нидерланды — не единственное государство, которое готово прямо сейчас купить батарею Patriot у любой страны мира по цене, которую эта страна назовет", – сказал министр.

Он добавил, что сейчас есть основания говорить о том, что по поставкам американских ЗРК будут хорошие новости, поскольку искать далеко их не нужно. В Европе нашлось даже больше, чем 100 батарей, о которых раньше говорила Украина. Кроме того, важен момент, что Нидерланды согласились публично, что готовы купить Patriot для Украины. А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников не прикрываться "потребностью стандартов НАТО".

"По сути, когда некоторые государства НАТО говорят, что не могут передать батарею, потому что не будут соответствовать стандартам Альянса по количеству имеющихся батарей, а генсек им говорит, не прикрывайтесь этим, а отдайте то, что нужно Украине, потому что это сейчас главное, — это важно", – резюмировал он.

Как писал "Телеграф", немецкий канцлер Олаф Шольц 18 апреля, заявил о том, что партнеры из НАТО могут передать Украине шесть систем Patriot. Седьмой же станет немецкий Patriot, который канцлер пообещал дать Украине еще раньше.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько систем Patriot нужно Украине. Владимир Зеленский назвал количество и подчеркнул, что ВСУ крайне нуждается в помощи союзников. Но в Европе заявили, что не могут помочь Украине усилить ПВО. И это при том, что на складах Запад имеет около 100 батарей ЗРК Patriot.