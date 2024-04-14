"Сейчас все реально": Кулеба рассказал как НАТО может защитить небо Украины без передачи ПВО

Украина и Запад рассматривают разные варианты

Сценарий, при котором системы ПВО Patriot в Польше будут защищать западные области Украины, не является фантастикой. При этом такое их использование было бы полезно и странам НАТО.

Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире единого марафона новостей. По его словам, в настоящее время рассматриваются разные варианты.

"Сейчас все реально. На самом деле, это защитило бы страны НАТО от "прилетов" дронов или ракет на их территорию", — сказал он.

Министр объяснил, что в последнее время на эту тему ведется много переговоров, во время которых обсуждаются возможности не только передаче систем ПВО на постоянном основании.

По его словам, помимо этого он предлагал и варианты с арендой, и варианты с прикрытием границ стран НАТО.

Как сообщалось ранее, 13 апреля стало известно, что Германия пообещала Украине передать еще одну систему ПВО Patriot. При том в сообщении Бундесвера говорится, что эта передача будет проведена "немедленно".

После этого президент Владимир Зеленский сообщил, что помимо Patriot с Берлином также ведутся переговоры о передаче еще одной системы ЗРК IRIS-T.