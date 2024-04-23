Передумали: Греция может передать Украине Patriot, но при одном условии

Система Patriot может сбивать даже баллистические цели

Греция выразила готовность передать Украине ЗРК Patriot PAC-3 при определенных условиях даже после отрицания сообщений о возможности передачи истребителей F-16. Афины готовы помочь в войне против России, в обмен на американские "гарантии" против турецкой угрозы и пакет финансовых компенсаций.

Об этом сообщает Pronews, ссылаясь на правительственные источники. Греция может передать одну систему Patriot из двух, развернутых на территории страны.

По словам источников, в обмен на гарантии безопасности от США Афины передадут Украине одну батарею Patriot Pac 3, которая сможет сбивать баллистические цели. Подробности гарантии безопасности для Греции журналисты не уточняют.

Также отмечается, что при необходимости США сможет передать Греции Patriot из резервов. Таким образом, заменив тот, что Афины передадут Киеву. Кроме этого, есть заверения, что в случае разрушения батарей они будут заменены США новыми, "и в любом случае вы получите деньги из пакета в 61 миллиард долларов, предоставленного Украине".

Издание акцентирует, что речь идет только об одной батарее от Греции для Украины. Однако впоследствии Киев сможет получить и вторую. Источники обеспокоены тем, что такое решение, вероятно, вызовет разногласия внутри страны.

Отметим, Financial Times писало, что отдельные страны-члены ЕС и НАТО давят на Грецию и Испанию с требованием предоставить Украине больше комплексов противовоздушной обороны. Так как раньше Афины категорически высказывали позицию не передачи дополнительных систем ПВО, в том числе и Patriot.

Ранее "Телеграф" писал, по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, не только Нидерланды готовы передать Украине Patriot.