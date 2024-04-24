Украина уже получила дальнобойные ATACMS: в Пентагоне раскрыли детали передачи ракет

Россия спровоцировала передачу дальнобойных ракет Украине

Соединенные Штаты еще в марте тайно отправили в Украину ATACMS большой дальности. Дальнобойные ракеты размещались в пакете на $300 млн военной помощи Украине, который Байден одобрил 12 марта.

Об этом сообщил представитель Пентагона Гаррон Гарн, передает "Телеграф". По его словам, президент США Джо Байден тайно одобрил передачу ракет в феврале. Затем ATACMS были незаметно включены в пакет помощи и, наконец, доставлены в Украину в начале этого месяца.

В то же время, как сообщает Reuters, сначала Пентагон был против передачи ракет, однако изменил свое мнение после того, как Россия неоднократно применила для ударов по Украине северокорейские ракеты.

"Отправлять ли армейские тактические ракетные системы (ATACMS) с радиусом действия до 300 км, было предметом дебатов в администрации Байдена в течение нескольких месяцев. ATACMS среднего класса были поставлены в сентябре прошлого года. Сначала Пентагон выступал против развертывания ракет большой дальности, опасаясь, что предоставление ракет из американских запасов повредит боеготовность армии США. Также были опасения, что Украина будет использовать их для нападения на цели внутри России", — пишет издание.

Именно использование Россией баллистических ракет большой дальности, поставленных Северной Кореей, против Украины в декабре и январе, несмотря на публичные и частные предупреждения США не делать этого, привели к изменению мнения.

Кроме того, важным фактором в принятии решения США было то, что Россия нацелилась на критическую инфраструктуру Украины. В конце января армия США нашла способ удовлетворить свои потребности в военной готовности и это позволило администрации Байдена продвинуться вперед в вопросе передачи дальнобойных ATACMS Украине.

Reuters утверждает, что Киев уже применял ракеты против России. Отмечается, что именно ATACMS были использованы для удара по российскому аэродрому в Крыму 17 апреля.

"Телеграф" сообщал об этом ударе по аэродрому в Джанкое. Позже стало известно, что в результате ударов по аэродрому были замечены значительные повреждения комплекса С-300. Также сообщалось об уничтожении комплекса С-400.