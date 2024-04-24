Україна вже отримала далекобійні ATACMS: в Пентагоні розкрили деталі передачі ракет

Росія спровокувала передачу далекобійних ракет Україні

Сполучені Штати ще в березні таємно відправили в Україну ATACMS великої дальності. Далекобійні ракети містилися в пакеті на $300 млн військової допомоги Україні, який Байден схвалив 12 березня.

Про це повідомив речник Пентагону Гаррон Гарн, передає "Телеграф". За його словами, президент США Джо Байден таємно схвалив передачу ракет ще у лютому. Потім ATACMS були непомітно включені до пакету допомоги і зрештою, доставлені в Україну на початку цього місяця.

Разом з тим, як повідомляє Reuters, спершу Пентагон був проти передачі ракет, однак змінив свою думку після того, як Росія неодноразово застосувала для ударів по Україні північнокорейські ракети.

"Чи відправляти армійські тактичні ракетні системи (ATACMS) із радіусом дії до 300 км, було предметом дебатів в адміністрації Байдена протягом кількох місяців. ATACMS середнього класу були поставлені у вересні минулого року. Спочатку Пентагон виступав проти розгортання ракет великої дальності, побоюючись, що надання ракет з американських запасів зашкодить боєготовності армії США. Також були побоювання, що Україна використовуватиме їх для нападу на цілі всередині Росії", — пише видання.

Саме використання Росією балістичних ракет великої дальності, поставлених Північною Кореєю, проти України в грудні та січні, попри публічні та приватні застереження США не робити цього, призвели до зміни думки.

Крім того, важливим чинником у прийнятті рішення США було й те, що Росія націлилася на критичну інфраструктуру України. Наприкінці січня армія США знайшла спосіб задовольнити свої потреби щодо військової готовності й це дозволило адміністрації Байдена просунутися вперед у питанні передачі далекобійних ATACMS Україні.

Reuters стверджує, що Київ вже застосовував ракети проти Росії. Зазначається, що саме ATACMS були використані для удару по російському аеродрому в Криму, 17 квітня.

"Телеграф" повідомляв про цей удар по аеродрому у Джанкої. Пізніше стало відомо, що в результаті ударів по летовищу були помічені значні пошкодження комплексу С-300. Також повідомлялося про знищення комплексу С-400.