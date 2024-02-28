ATACMS проти Іскандера – хто переможе у ракетній "дуелі" і чому

Кожен комплекс має свої плюси та мінуси

За словами президента Володимира Зеленського, Україна поступово наближається до позитивного для себе вирішення питання про передачу далекобійних (близько 300 км) ракет системи ATACMS із США. Як підкреслив глава держави, відповідь партнерів змушує його почуватися позитивно.

Основним конкурентом ATACMS у лавах армії окупантів є ракетний комплекс "Іскандер". При цьому останній формально дещо перевершує американську ракету за низкою показників, але все ж таки тут є свої нюанси.

Так, найімовірніше ЗСУ отримає ракету у варіанті MGM-140B ATACMS Block 1A з дальністю 300 км, тоді як російський "Іскандер" може летіти приблизно на 500 км. Але це має власний зворотний бік.

Так, щоб забезпечити підвищену дальність російська ракета важить майже втричі більше ніж ATACMS – 3800 та 1320 кг відповідно, що забезпечує її більшим запасом палива та більш потужною боєголовкою у 480 кг проти 160 кг у американців. Однак через більші розміри "Іскандер" стало простіше виявити чим "американця", що поступається йому за габаритами.

ATACMS та Іскандер — характеристики

ATACMS майже вдвічі коротше, ніж російська ракета (3,9 і 7,3 м відповідно) і має в 1,5 рази менший діаметр, тобто виявити його на радарах ППО значно складніше. Водночас більш висока швидкість російського "Іскандера" у 7500 км/год дає йому перевагу перед 3600 км/год у заокеанської ракети і дозволяє впевнено почуватися під час польоту.

Проте ЗРК НАТО цілком можуть збивати "Іскандер" за умови, що вдалося своєчасно засікти ракету та прорахувати її траєкторію. Наприклад, швидкість зенітної ракети комплексу Patriot всього на 300 метрів менша, ніж у російського комплексу – 1800 м/с, що дозволяє збивати російську ракету на зустрічних курсах.

Раніше Повітряні сили України вже не раз збивали "Іскандер", рекордом стало 1 червня 2023 року, коли було знищено всі 10 таких ракет.

Наразі окупанти продовжують завдавати ударів "Іскандерами" та їх північнокорейськими варіантами KN-23 по території України.