ATACMS против Искандера – кто победит в ракетной "дуэли" и почему

Каждый комплекс имеет свои плюсы и минусы

По словам президента Владимира Зеленского, Украина постепенно приближается к положительному для себя решению вопроса о передаче дальнобойных (порядка 300 км) ракет системы ATACMS из США. Как подчеркнул глава государства, ответ партнеров заставляет его чувствовать себя позитивно.

Основным конкурентом ATACMS в рядах армии оккупантов является ракетный комплекс "Искандер". При этом последний формально несколько превосходит американскую ракету по ряду показателей, но все же тут есть свои нюансы.

Так, вероятнее всего ВСУ получит ракету в варианте MGM-140B ATACMS Block 1A с дальностью в 300 км, в то время как российский "Искандер" может лететь примерно на 500 км. Но это имеет свою оборотную сторону.

Так, чтобы обеспечить повышенную дальность российская ракета весит почти втрое больше чем ATACMS – 3800 и 1320 кг соответственно, что обеспечивает ее большим запасом топлива и более мощной боеголовкой в 480 кг против 160 кг у американцев. Однако из-за более крупных размеров "Искандер" стало проще обнаружить чем уступающего ему по габаритам "американца".

ATACMS и Искандер - характеристики

ATACMS почти вдвое короче, чем российская ракета (3,9 и 7,3 м соответственно) и имеет в 1,5 раза меньший диаметр, то есть обнаружить его на радарах ПВО куда сложнее. Вместе с тем более высокая скорость российского "Искандера" в 7500 км/ч дает ему преимущество перед 3600 км/ч у заокеанской ракеты и позволяет уверенно чувствовать себя во время полета.

Тем не менее, ЗРК НАТО вполне могут сбивать "Искандер", при условии, что удалось своевременно засечь ракету и просчитать ее траекторию. К примеру, скорость зенитной ракеты комплекса Patriot всего на 300 метров меньше чем у российского комплекса – 1800 м/с, что позволяет сбивать российскую ракету на встречных курсах.

Ранее Воздушные силы Украины уже не раз сбивали "Искандер", рекордом стало 1 июня 2023 года, когда были уничтожены все 10 подобных ракет.

В настоящий момент оккупанты продолжают наносить удары "Искандерами" и их северокорейскими вариантами KN-23 по территории Украины.