В США пояснили, навіщо передали Україні ракети ATACMS: росіянам буде непереливки

ATACMS можуть тримати під ударом будь-які російські об'єкти на тимчасово окупованих росіянами українських територіях

Надання Україні далекобійних тактичних ракет ATACMS дозволить її Збройним силам значно посилити тиск на російських терористів. Усі російські об'єкти, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України, зокрема у Криму, тепер знаходяться у зоні досяжності ЗСУ.

Про це пише американське видання The New York Times із посиланням на представника Пентагона. Україна, як сказано у публікації, після багатомісячних запитів отримала версію ракет ATACMS, яка б'є на 300 кілометрів, у порівнянні з ракетами на 165 км, які вона отримувала у середині жовтня 2023 року.

Нові ATACMS, які надали Україні, можуть тримати під ударом будь-які російські об'єкти на тимчасово окупованих росіянами українських територіях. Тепер справа тільки у тому, щоб Україна отримала ці ракети у достатній кількості – а представники Пентагону відмовляються назвати кількість відправлених ракет.

"Ця зброя має бути спочатку зосереджена на зміцненні оборони України… Метою нових систем великої дальності є посилення тиску на Крим, центр російських повітряних і сухопутних сил, де наразі рф має відносно безпечний притулок", – зазначив один з американських військових чиновників.

Тим часом, за словами високопоставленого чиновника США, у середині лютого президент Байден таємно схвалив рішення відправити понад 100 ракет ATACMS більшого радіуса дії, а також інші варіанти касетних боєприпасів. Вони були частиною вантажу зброї вартістю 300 мільйонів доларів в Україну в березні, першого нового пакету допомоги для країни після закінчення фінансування наприкінці грудня.

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що надані Україні Штатами ATACMS можуть послабити російську логістику, загрожувати ударами по аеродромах і складах РФ. Проте для України вони матимуть оперативне значення за умови підсилення цих ударів наземними операціями Сил оборони.