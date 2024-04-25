Скільки саме далекобійних ATACMS Байден таємно передав Україні: ЗМІ назвали цифру

ЗСУ їх вже використовують

У квітні ЗСУ отримали від США ATACMS великої дальності, наказ про передачу, яких у березні таємно підписав президент Джо Байден. В Україну прибула понад сотня снарядів.

Про це пише New York Times, посилаючись на високопоставленого американського чиновника. За словами якого, ATACMS були використані для удару по російському аеродрому в Криму 17 квітня.

"Українські сили негайно використали цю зброю, щоб атакувати російський військовий аеродром у Криму минулої середи та російські війська на південному сході країни в ніч на вівторок", — каже джерело.

За словами високопоставленого чиновника США, у середині лютого президент Байден таємно схвалив рішення відправити понад 100 ракет ATACMS більшого радіуса дії, а також інші варіанти касетних боєприпасів. Вони були частиною вантажу зброї вартістю 300 мільйонів доларів в Україну в березні, першого нового пакету допомоги для країни після закінчення фінансування наприкінці грудня.

Раніше США також відправляли Україні ATACMS, але їх дальність становила 165 км. Боєприпаси, які приїхали Силам оборони нещодавно, мають майже вдвічі більшу дальність — 300 км.

Раніше "Телеграф" писав, що у США оголосили список допомоги Україні на 1 млрд доларів.