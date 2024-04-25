Все через затримку в Конгресі: у Байдена назвали причину падіння Авдіївки

Російські війська можуть здобути додаткові тактичні досягнення, хай це й буде зроблено ціною великих втрат

Російські терористи змогли окупувати частину територій на сході України, в тому числі Авдіївку Донецької області, через затримку зі схваленням допомоги від США. Поки Конгрес тягнув час, росіяни змогли досягти успіхів у своєму наступі.

Про це сказав радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу у Білому домі 24 квітня. Він визнав, що затримка з допомогою призвела до проблем на фронті.

"В Україні відчули наслідки затримки допомоги. За останні пів року ЗСУ були змушені економити боєприпаси. Через це була втрачена частина територій на сході, зокрема Авдіївка", – зазначив він.

Окрім того, додав Салліван, на процес схвалення допомоги Україні пішло занадто багато часу. І навіть попри те, що 24 квітня США оголосили про пакет допомоги на мільярд доларів США, Україна перебуває під тиском з боку росіян на полі бою. Не виключається, що російські війська зможуть здобути додаткові тактичні досягнення, хай це й буде зроблено ціною великих втрат.

"Вихід з ями, що утворилася внаслідок піврічної затримки допомоги США, вимагає певного часу", – резюмував він.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні, навколо якого пів року точилися суперечки. Деякі боєприпаси та озброєння надійдуть в Україну протягом кількох днів, а деякі через місяці.