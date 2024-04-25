Все из-за задержки в Конгрессе: у Байдена назвали причину падения Авдеевки

Российские войска могут получить дополнительные тактические достижения, пусть это и будет сделано ценой больших потерь

Российские террористы смогли оккупировать часть территорий на востоке Украины, в том числе Авдеевку Донецкой области из-за задержки с одобрением помощи от США. Пока Конгресс тянул время, россияне смогли добиться успехов в своем наступлении.

Об этом сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга в Белом доме 24 апреля. Он признал, что задержка привела к проблемам на фронте.

"В Украине ощутили последствия задержки помощи. За последние полгода ВСУ были вынуждены экономить боеприпасы. Из-за этого была потеряна часть территорий на востоке, в том числе Авдеевка", – отметил он.

Кроме того, добавил Салливан, на процесс одобрения помощи Украине ушло слишком много времени. И даже несмотря на то, что 24 апреля США объявили о пакете помощи на миллиард долларов США, Украина находится под давлением россиян на поле боя. Не исключается, что российские войска смогут получить дополнительные тактические достижения, пусть это будет сделано ценой больших потерь.

"Выход из образовавшейся в результате полугодовой задержки помощи США ямы требует определенного времени", – резюмировал он.

Напомним, что президент США Джо Байден подписал законопроект о помощи Украине, вокруг которого пол года шли споры. Некоторые боеприпасы и вооружения поступят в Украину в течение нескольких дней, а некоторые – через месяцы.