Украина надеется получить "запасную" систему Patriot от США: Кулеба озвучил подробности

Украинский министр заявил, что не сомневается в том, что Украина получит системы ПВО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассчитывает, что союзники передадут еще семь систем ПВО Patriot. Одна из них уже была передана Германией в срочном порядке, по остальным продолжаются переговоры.

Об этом он рассказал в интервью The Guardian. Также украинский министр надеется, что США дадут "одну запасную" систему ПВО.

Дмитрий Кулеба поприветствовал решение Сената США о выделении Украине 60 млрд долларов военной помощи. Не исключено, что в рамках этого пакета помощи наша страна может получить еще и дополнительные системы ПВО. После поставки одной системы две недели назад из Германии ведутся переговоры о поставках еще четырех. А еще две системы Кулеба, по его словам, видел лично, но подробностей не сообщил. При этом он не исключил, что ЗРК может быть больше, чем обсуждается.

"Я думаю, что в армии США, пожалуй, есть одна запасная (система Patriot – ред.)",– сказал он.

Глава МИД добавил, что переговоры о поставках Patriot со странами, которые их эксплуатируют, продвигаются тяжело. Они ведут торг за компенсацию, но Кулеба отметил, что не теряет надежды на прогресс.

"Учитывая прогресс, которого мы добиваемся, я не сомневаюсь, что Patriot прибудут, и Германию следует похвалить за то, что сделала первый шаг", — сказал он.

Напомним, что в Греции изменили свое решение и согласны передать ЗРК Patriot Украине. Однако взамен им нужны некоторые гарантии от США. В то же время Дмитрий Кулеба рассказал, что купить американский ЗРК готовы Нидерланды и другие страны. А в Германии заявили, что партнеры из НАТО могут передать Украине шесть систем Patriot.

Также "Телеграф" рассказывал о том, сколько систем ПВО нужно Украине, чтобы защититься от российских обстрелов. Президент Владимир Зеленский назвал точное количество необходимых Patriot.