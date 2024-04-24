Україна сподівається отримати "запасну" систему Patriot від США: Куліба озвучив подробиці

Український міністр заявив, що не сумнівається у тому, що Україна отримає системи ППО

Глава МЗС України Дмитро Кулеба розраховує, що союзники передадуть ще сім систем ППО Patriot. Одна з них вже була передана Німеччиною в терміновому порядку, стосовно інших тривають переговори.

Про це він розповів у інтерв’ю The Guardian. Також український міністр сподівається, що США дадуть "одну запасну" систему ППО.

Дмитро Кулеба привітав рішення Сенату США про надання Україні 60 млрд доларів військової допомоги. Не виключено, що в рамках цього пакету допомоги Україна може отримати ще й додаткові системи ППО. Після постачання однієї системи два тижні тому з Німеччини ведуться переговори про постачання ще чотирьох. А ще дві системи Кулеба, за його словами, бачив особисто, але подробиць не повідомив. При цьому він не виключив, що ЗРК може бути більшим, ніж обговорюється.

"Я думаю, що в армії США, мабуть, є одна запасна (система Patriot — ред.)", — сказав він.

Глава МЗС додав, що переговори про постачання Patriot із країнами, які їх експлуатують, просуваються важко. Вони торгують за компенсацію, але Кулеба зазначив, що не втрачає надії на прогрес.

"З огляду на прогрес, якого ми добиваємося, я не сумніваюся, що Patriot прибудуть, і Німеччину слід похвалити за те, що зробила перший крок", — сказав він.

Нагадаємо, що у Греції змінили своє рішення та згодні передати ЗРК Patriot Україні. Однак натомість їм потрібні деякі гарантії від США. Водночас Дмитро Кулеба розповів, що купити американську ЗРК готові Нідерланди та інші країни. А у Німеччині заявили, що партнери з НАТО можуть передати Україні шість систем Patriot.

Також "Телеграф" розповідав про те, скільки систем ППО потрібно Україні, щоб захиститись від російських обстрілів. Президент Володимир Зеленський назвав точну кількість необхідних Patriot.