Кулеба: Щоб змусити Путіна до переговорів, Україні потрібна подвійна стратегія

Україна та союзники повинні працювати над тим, щоб військова позиція РФ зазнала краху

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що війна з Росією триватиме весь рік. Він вважає, що чим швидше Захід наростить виробництво зброї, то швидше вдасться перемогти російського президента Володимира Путіна.

Про це глава МЗС заявив в інтерв’ю The Guardian. Він також розповів, що може змусити Путіна вдатися до переговорів з Україною.

За словами Кулеби, росіяни наростили виробництво зброї та постійно мобілізують додаткові сили. Щоб не допустити перемоги РФ, Заходу потрібно наростити виробництво озброєння, оскільки Росія перевершує Україну сьогодні по обстрілам у співвідношенні приблизно 10 до одного. До того ж Силам оборони не вистачає засобів ППО.

Однак пік військово-промислового виробництва з боку союзників України очікується не раніше кінця 2024 року, сказав Кулеба.

"Коли я бачу, чого досягла Росія у створенні оборонно-промислової бази за два роки війни й чого досяг Захід, я думаю, що з боку Заходу щось не так. Захід повинен усвідомити, що ера миру в Європі закінчилася", — сказав Кулеба.

Щодо переговорів з Росією, то президент РФ Володимир Путін може погодитися на це лише тоді, коли його військова позиція "буде близька до краху".

"Щоб досягти цієї точки, Україні довелося дотримуватися подвійної стратегії: успіх на полі бою і коаліція країн, яка б підтримала мирну формулу Зеленського про виведення російських військ, репарації та трибунал з воєнних злочинів", — цитує видання слова глави українського МЗС.

Міністр закордонних справ зазначив, що не знає, як довго йтиме війна з Росією, але водночас "Київ очікує, що вона триватиме до наступного року".

"Щоразу, коли я проходжу повз похорон солдата, я подвоюю і потроюю свої зусилля, щоб покласти цьому кінець перемогою України. Я думаю, що наприкінці цієї війни виживе лише одна сторона, і це буде Україна. Але коли я говорю "вижити", я не маю на увазі, що Росія перестане існувати як країна", — наголосив Дмитро Кулеба.

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