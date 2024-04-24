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Нічний удар безпілотників по Росії: спалахнули нафтозаводи, атаковано виробництво, що працює на війну (відео)

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
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Наслідки атаки на Смоленщині Новина оновлена 24 квітня 2024, 08:11
Наслідки атаки на Смоленщині. Фото Колаж "Телеграфа" / Фото: соціальні мережі

Росію продовжують атакувати БПЛА

У ніч проти середи, 24 квітня, територію Росії атакували безпілотники. В результаті спалахнули пожежі на важливих підприємствах — нафтопереробних заводах у Смоленській та Воронезькій областях та металургійному комбінаті у Липецькій.

Смоленська область

Про атаку БПЛА на Смоленську область заявив її губернатор Василь Анохін. Він написав про загоряння на паливно-енергетичних об’єктах на території Смоленського та Ярцевського району "ймовірно в результаті атаки противника".

Анохін додав, що наслідки ліквідує МНС, а жертв та постраждалих немає. Як пише Telegram-канал ASTRA, горить НПЗ у Ярцевському районі, біля сіл Раздорово та Пригірське. Місцеві жителі повідомили про щонайменше 4-5 вибухів.

Липецька область

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов написав у Telegram про атаку БПЛА. Він уточнив, що сталося падіння безпілотника у промисловій зоні міста Липецька. За даними Артамонова, жертв немає. Місцеві жителі пишуть про вибухи на Новолипецькому металургійному комбінаті (НЛМК).

Новолипецький металургійний комбінат виробляє сталь з полімерним покриттям. Ця сталь потім використовується у військовій техніці російської окупаційної армії. НЛМК вже був атакований у лютому цього року.

Воронезька область

Також під атакою дронів була і Воронезька область. Губернатор Олександр Гусєв заявив, що постраждалих та руйнувань немає. Однак після атаки спалахнула пожежа. Судячи з кадрів, які з’явилися в мережі, атаковано НПЗ або нафтосховище.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти 20 квітня шість областей Росії атакували безпілотники. Було пошкоджено низку об’єктів енергетичної інфраструктури, зокрема в Смоленській області безпілотники атакували об’єкт паливно-енергетичного комплексу. На місці вибухів були пожежі, а в одному із населених пунктів загинули громадяни.

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#Пожежа #НПЗ #Росія #Атака #Безпілотники