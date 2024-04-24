Ночной удар беспилотников по России: вспыхнули нефтезаводы, атаковано производство, работающее на войну (видео)

Россия продолжает подвергаться атакам БПЛА

В ночь на среду, 24 апреля, территорию России атаковали беспилотники. В результате вспыхнули пожары на важных предприятиях — нефтеперерабатывающих заводах в Смоленской и Воронежской областях и металлургическом комбинате в Липецкой.

Смоленская область

Об атаке БПЛА на Смоленскую область заявил ее губернатор Василий Анохин. Он написал о возгораниях на топливно-энергетических объектах на территории Смоленского и Ярцевского района "по всей вероятности в результате атаки противника".

Анохин добавил, что последствия ликвидирует МЧС, а жертв и пострадавших нет. Как пишет Telegram-канал ASTRA, горит НПЗ в Ярцевском районе, около сел Раздорово и Пригорское. Местные жители сообщили о как минимум 4-5 взрывах.

Липецкая область

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов написал в Telegram об атаке БПЛА. Он уточнил, что произошло падение беспилотника в промышленной зоне города Липецка. По данным Артамонова, жертв нет. Местные жители пишут о взрывах на Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК).

Стоит отметить, что Новолипецкий металлургический комбинат производит сталь с полимерным покрытием. Эта сталь затем используется в военной технике российской оккупационной армии. НЛМК уже был атакован в феврале этого года.

Воронежская область

Также под атакой дронов была и Воронежская область. Губернатор Александр Гусев заявил, что пострадавших и разрушений нет. Однако после атаки вспыхнул пожар. Судя по кадрам которые появились в сети, атакован НПЗ или нефтехранилище.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 20 апреля шесть областей России атаковали беспилотники. Был поврежден ряд объектов энергетической инфраструктуры, в частности в Смоленской области беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса. На месте взрывов были пожары, а в одном из населенных пунктов погибли гражданские жители.