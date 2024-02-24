Липецьк, не спати: безпілотники атакували російське місто, гримлять вибухи (відео)

Щонайменше чотири дрони вдарили у Новолипецький металургійний комбінат

Вночі 24 лютого українські безпілотники завдали удару по російському місту Липецьк. Мішенню атаки став місцевий металургійний комбінат, який працює на забезпечення війни російських терористів в Україні, було чутно потужні вибухи.

Про це повідомляють російські ЗМІ та моніторингові канали. Місцеві мешканці заявили про щонайменше кілька безпілотників, які влучили у підприємство.

Також з'явилися відео наслідків ударів по комбінату. На території заводу виникло кілька дуже сильних пожеж. У місцевих пабліках пишуть про те, що прилетіло від двох до чотирьох дронів, а також про те, що атаковані й інші промислові об'єкти.

Новолипецький металургійний комбінат (НЛМК) виробляє сталь із полімерним покриттям. Ця сталь потім використовується у військовій техніці російських терористів.

Як повідомляв "Телеграф", після удару по військовому полігону в селі Трудовському, що неподалік окупованої Волновахи, росіяни знову скаржаться на аналогічну атаку. Цього разу вибухи пролунали на полігоні на Херсонщині. Там могли загинути десятки окупантів.

Міноборони Росії заявило, що в ніч на четвер, 22 лютого, країна-агресор зазнала атаки. За даними відомства, територія РФ була атакована безпілотником та зенітною ракетою С-200. В атаці звинуватили так званий "київський режим".