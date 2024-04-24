Кулеба: Чтобы принудить Путина к переговорам, Украине нужна двойная стратегия

Украина и союзники должны работать над тем, чтобы военная позиция РФ потерпела крах

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что война с Россией продлится весь текущий год. Он считает, что чем скорее Запад нарастит производство оружия, тем быстрее удастся победить российского президента Владимира Путина.

Об этом глава МИД заявил в интервью The Guardian. Он также рассказал, что может заставить Путина пойти на переговоры с Украиной.

По словам Кулебы, россияне нарастили производство оружия и постоянно мобилизуют дополнительные силы. Чтобы не допустить победы РФ, Западу нужно нарастить производство вооружений, так как Россия превосходит Украину сегодня по обстрелам в соотношении примерно 10 к одному. К тому же, Силам обороны не хватает средств ПВО.

Однако пик военно-промышленного производства со стороны союзников Украины ожидается не раньше конца 2024 года, сказал Кулеба.

"Когда я вижу, чего добилась Россия в создании оборонно-промышленной базы за два года войны и чего добился Запад, я думаю, что со стороны Запада что-то не так. Запад должен осознать, что эра мира в Европе закончилась", — сказал Кулеба.

Что касается переговоров с Россией, то президент РФ Владимир Путин может согласиться на это только тогда, когда его военная позиция "будет близка к краху".

"Чтобы достичь этой точки, Украине пришлось следовать двойной стратегии: успех на поле боя и коалиция стран, которая поддержала бы мирную формулу Зеленского о выводе российских войск, репарациях и трибунале по военным преступлениям", — цитирует издание слова главы украинского МИД.

Министр иностранных дел отметил, что не знает, как долго будет идти война с Россией, но в то же время "Киев ожидает, что она продлится до следующего года".

"Каждый раз, когда я прохожу мимо похорон солдата, я удваиваю и утраиваю свои усилия, чтобы положить этому конец победой Украины. Я думаю, что в конце этой войны выживет только одна сторона, и это будет Украина. Но когда я говорю "выжить", я не имею в виду, что Россия перестанет существовать как страна", — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Россия может напасть на НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский назвал страны, которым грозит опасность.