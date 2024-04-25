Сколько дальнобойных ATACMS Байден тайно передал Украине: СМИ назвали цифру

ВСУ их уже используют

В апреле ВСУ получили от США ATACMS большой дальности, приказ о передаче, которых в марте тайно подписал президент Джо Байден. В Украину прибыло более сотни снарядов.

Об этом пишет New York Times, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника. По словам которого, ATACMS были использованы для удара по российскому аэродрому в Крыму 17 апреля.

"Украинские силы немедленно использовали это оружие, чтобы атаковать российский военный аэродром в Крыму в прошлую среду и российские войска на юго-востоке страны в ночь на вторник", — говорит источник.

По словам высокопоставленного чиновника США, в середине февраля президент Байден тайно принял решение отправить более 100 ракет ATACMS большего радиуса действия, а также другие варианты кассетных боеприпасов. Они являлись частью груза оружия стоимостью 300 миллионов долларов в Украину в марте, первого нового пакета помощи для страны после окончания финансирования в конце декабря.

Ранее США также отправляли ATACMS, но их дальность составляла 165 км. Боеприпасы, которые недавно приехали Силам обороны, имеют почти вдвое большую дальность — 300 км.

Ранее "Телеграф" писал, что в США объявили список помощи Украине на 1 млрд долларов.