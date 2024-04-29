В Одесі після обстрілу є загиблі та поранені, спалахнув "замок Гаррі Поттера" (фото та відео)

Окупанти обстріляли черговий мирний об’єкт

Росіяни увечері 29 квітня обстріляли Одесу за допомогою балістичного озброєння. Через це пошкодження отримав так званий "Замок Гаррі Поттера".

Як повідомив голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук, удару було завдано ракетою з касетною боєголовкою. Через вибух її фрагментів загинули двоє людей і собака.

"Ще вісім людей отримали поранення різного ступеня тяжкості, серед травмованих і 12-річний хлопчик. Лікарі надають постраждалим усю необхідну допомогу", — написав Братчук.

Пізніше голова Одеської ОВ Олег Кіпер повідомив, що кількість постраждалих зросла до 17 осіб. Двоє з них перебувають у тяжкому стані.

Кількість поранених зросла до 20 осіб, а жертв — до трьох. У лікарні померла жінка 1983 р. н. Про це повідомляє мер Одеси Геннадій Труханов.

UPD: Стало відомо про четверту жертву. Через ворожу атаку ввечері 29 квітня в Одесі померли троє жінок і один чоловік. 28 людей отримали поранення, включаючи вагітну жінку та двох дітей, повідомляє Олег Кіпер. Четверо поранених перебувають у тяжкому стані.

Спочатку з’являлися повідомлення про нібито збиття ракети, проте пізніше виявилося, що це був процес розкриття у повітрі її касетної боєголовки.

Також відомо, що один вибух після цього пролунав у палаці студентів Одеської юридичної академії, яка серед городян відома як "замок Гаррі Поттера". Відомо, що там час від часу проживав власник університету, його почесний ректор та колишній член Партії регіонів Сергій Ківалов.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 28 квітня окупанти вдарили невстановленими балістичними ракетами по Харкову, через що отримали пошкодження житлові будинки.