У Харкові та Одесі було гучно: Росія вдарила по двох містах, подробиці

РФ продовжує "кошмарити" цивільне населення

Увечері в понеділок, 29 квітня, Росія вчергове обстріляла Харків після того, як вночі вдарила поблизу медичного комплексу. В Одесі вибух пролунав після оголошення повітряної тривоги в регіоні через балістичну небезпеку.

Інформацію підтверджують кореспонденти "Телеграфу". Одесу обстріляли балістикою, яку запустили з території окупованого Криму.

Вибухи в Харкові 29.04.24

Авіація з Бєлгородської області почала випускати по місту керовані авіабомби (КАБ) з 17:45, прогриміли вибухи. Цю інформацію підтверджує міський голова Харкова Ігор Терехов. Він писав про серію вибухів.

Пізніше Терехов повідомив про "приліт" у Київському районі. Росіяни знову обстріляли житлові забудови. Є поранена, медики їй надають допомогу.

"Приліт у зону житлової забудови міста. Відомо про часткове пошкодження однієї багатоповерхівки. На цей час є відомості про одну поранену жінку", ― пише Терехов.

Вибух в Одесі у понеділок, 29 квітня

Приблизно о 18:23 оголосили повітряну тривогу на півдні України через загрозу балістики з Криму. Вже за кілька хвилин в Одесі прогримів потужний вибух.

У місцевих Телеграм-каналах пишуть про поранення жінки через падіння уламків ракети. Але жодних офіційних коментарів стосовно цього поки немає.

В Одеській ОВА попередили жителів міста та району про небезпеку. Влада просить перебувати у безпечних місцях до відбою тривоги.

Раніше "Телеграф" повідомляв, куди РФ вдарила вранці 24 квітня в Одесі. Будівлі сильно постраждали, але обійшлось без жертв серед людей.

Нагадаємо, в ніч на 29 квітня Росія обстріляла Харків ракетами. Країна-терористка випустила не менше чотирьох авіаснарядів.