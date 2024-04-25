На Черкащині чули потужні вибухи: є приліт та постраждалі

У командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомляли про швидкісну ціль у напрямку Черкас

У четвер, 25 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по об'єкту інфраструктури на Черкащині. Внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей.

Про це в Telegram повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. В ОВА зазначили, що сили протиповітряної оборони відпрацювали по швидкісній повітряній цілі. За попередньою інформацією, у Черкаському районі було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

Станом на 8:00 по допомогу до медиків звернулися шестеро людей. Усі служби знаходяться на місці. Більше інформації про наслідки ракетного удару буде надано пізніше.

"Зранку ворог атакував нашу Черкащину. По швидкісній повітряній цілі відпрацював комплексний захист ППО. За попередньою інформацією, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури в Черкаському районі. Без загиблих. На зараз по допомогу до медиків звернулись шестеро людей", – повідомили в ОВА.

Варто зазначити, що повітряна тривога на півночі та в центрі України була оголошена після 6:00. У командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомляли про швидкісну ціль у напрямку Черкас.

Ракета летіла на місто Черкаси

Раніше "Телеграф" писав, що територію Росії атакували безпілотники. В результаті спалахнули пожежі на важливих підприємствах — нафтопереробних заводах у Смоленській та Воронезькій областях та металургійному комбінаті у Липецькій.