На сході України — "гаряче": окупанти серйозно тиснуть одразу на чотирьох напрямках фронту (карта)

ЗСУ тримають оборону та виснажують сили ворога

У понеділок, 24 квітня, вже 792 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, за останню добу відбулось 104 бойових зіткнення. Найбільш гарячими є чотири напрямки: Авдіївський, Бахмутський, Новопавлівський та Лиманський.

Про це Генштаб Збройних сил України (ЗСУ) повідомляє у ранковому зведенні. На Куп’янському напрямку була лише одна атака в районі населеного пункту Берестове Харківської області, яку успішно відбили Сили оборони.

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За останню добу ворог здійснив 19 атак на Лиманському напрямку. Росіяни намагались наступати в районах Серебрянського лісництва і Невського Луганської області, а також Тернів та Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку окупаційні війська атакували позиції ЗСУ 25 разів. Ворог вів штурмові дії в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Новий, Іванівське, Верхньокам’янське, Виїмка та Кліщіївка Донецької області.

Найбільше атак за добу зафіксовано на Авдіївському напрямку ― 27. Росіяни намагались просунутись у районах Очеретиного, Соловйового, Новокалинового, Нетайлового та Бердичів Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ЗСУ відбили 21 атаку. Збройні сили РФ намагались прорвати оборону в районі населених пунктів Урожайне, Георгіївка, Новомихайлівка та Красногорівка Донецької області.

Більш спокійно було на півдні. За останню добу росіяни здійснили одну атаку на Оріхівському напрямку. Вони намагались наступати поблизу Старомайорського Донецької області.

За добу ворог здійснив 4 атаки на позиції ЗСУ на лівобережжі Дніпра на Херсонському напрямку. Без успіхів для росіян.

Ракетні війська України за добу вдарили по району зосередження особового складу ворога. Сили ППО знищили три розвідувальні дрони росіян та керовану авіаційну ракету Х-59. Також українська авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Байдена назвали причину падіння Авдіївки. До цього причетний Конгрес США.