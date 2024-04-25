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На востоке Украины — горячо: оккупанты серьезно давят сразу на четырех направлениях фронта (карта)

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
Дата публикации
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Автор
Противник штурмует позиции украинских войск, но без стратегических побед Новость обновлена 25 апреля 2024, 09:58
Противник штурмует позиции украинских войск, но без стратегических побед. Фото Коллаж "Телеграфа"

ВСУ держат оборону и истощают силы врага

В понедельник, 24 апреля, уже 792 день полномасштабного вторжения России в Украину, за последние сутки произошло 104 боевых столкновения. Наиболее горячими являются четыре направления: Авдеевское, Бахмутское, Новопавловское и Лиманское.

Об этом Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщает в утренней сводке. На Купянском направлении была лишь одна атака в районе населенного пункта Берестово Харьковской области, которую успешно отразили Силы обороны.

Российские генералы украинского происхождения, убивающие украинцев
Ситуация на Купянском направлении 25.04

За последние сутки враг совершил 19 атак на Лиманском направлении. Россияне пытались наступать в районах Серебрянского лесничества и Невской Луганской области, а также Тернов и Торской Донецкой области.

Ситуация на Лиманском направлении 25 апреля

На Бахмутском направлении оккупационные войска атаковали позиции ВСУ 25 раз. Враг вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Новое, Ивановское, Верхнекаменное, Выемка и Клещиевка Донецкой области.

Бахмутское направление на карте DeepStateMAP

Больше всего атак за сутки зафиксировано на Авдеевском направлении — 27. Россияне пытались продвинуться в районах Очеретиного, Соловьевого, Новокалинового, Нетайлового и Бердичева Донецкой области.

Авдеевское направление на карте DeepStateMAP 25 апреля

На Новопавловском направлении ВСУ отразили 21 атаку. Вооруженные силы РФ пытались прорвать оборону в районе населенных пунктов Урожайное, Георгиевка, Новомихайловка и Красногоровка Донецкой области.

Новопавловское направление на карте DeepStateMAP 25 апреля

Более спокойно было на юге. За последние сутки россияне совершили одну атаку на Ореховском направлении. Они пытались наступать вблизи Старомайорского Донецкой области.

Что происходит на Ореховском направлении 25 апреля

За сутки враг совершил 4 атаки на позиции ВСУ на левобережье Днепра на Херсонском направлении. Без успехов для россиян.

Херсонское направление 25.04.24

Ракетные войска Украины за сутки ударили по району сосредоточения личного состава врага. Силы ПВО уничтожили три разведывательных дрона россиян и управляемую авиационную ракету Х-59. Также украинская авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника.

Ранее "Телеграф" сообщал, что у Байдена назвали причину падения Авдеевки. К этому причастен Конгресс США.

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#Россия #Карта #Война #Бои #ВСУ