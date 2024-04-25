На востоке Украины — горячо: оккупанты серьезно давят сразу на четырех направлениях фронта (карта)

ВСУ держат оборону и истощают силы врага

В понедельник, 24 апреля, уже 792 день полномасштабного вторжения России в Украину, за последние сутки произошло 104 боевых столкновения. Наиболее горячими являются четыре направления: Авдеевское, Бахмутское, Новопавловское и Лиманское.

Об этом Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщает в утренней сводке. На Купянском направлении была лишь одна атака в районе населенного пункта Берестово Харьковской области, которую успешно отразили Силы обороны.

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За последние сутки враг совершил 19 атак на Лиманском направлении. Россияне пытались наступать в районах Серебрянского лесничества и Невской Луганской области, а также Тернов и Торской Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупационные войска атаковали позиции ВСУ 25 раз. Враг вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Новое, Ивановское, Верхнекаменное, Выемка и Клещиевка Донецкой области.

Больше всего атак за сутки зафиксировано на Авдеевском направлении — 27. Россияне пытались продвинуться в районах Очеретиного, Соловьевого, Новокалинового, Нетайлового и Бердичева Донецкой области.

На Новопавловском направлении ВСУ отразили 21 атаку. Вооруженные силы РФ пытались прорвать оборону в районе населенных пунктов Урожайное, Георгиевка, Новомихайловка и Красногоровка Донецкой области.

Более спокойно было на юге. За последние сутки россияне совершили одну атаку на Ореховском направлении. Они пытались наступать вблизи Старомайорского Донецкой области.

За сутки враг совершил 4 атаки на позиции ВСУ на левобережье Днепра на Херсонском направлении. Без успехов для россиян.

Ракетные войска Украины за сутки ударили по району сосредоточения личного состава врага. Силы ПВО уничтожили три разведывательных дрона россиян и управляемую авиационную ракету Х-59. Также украинская авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника.

Ранее "Телеграф" сообщал, что у Байдена назвали причину падения Авдеевки. К этому причастен Конгресс США.