На Херсонщине ВСУ подняли украинский флаг: оккупанты в истерике (видео)

Захватчикам уже поручили снять флаг

В селе Казачьи Лагери на левобережье Херсонской области воины ВСУ установили украинский флаг. Теперь он развивается на местной водонапорной башне.

Об этом во вторник, 23 апреля, в своем Telegram-канале рассказал лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс". Он также опубликовал соответствующие видео.

"Ребята из 35-й бригады морской пехоты вручную установили флаг на водонапорной башне в населенном пункте Казачьи Лагеря на Левом берегу Херсонщины", — говорится в сообщении.

Он добавил, что российским оккупантам уже поручили срочно снять желто-голубой флаг с башни любым способом. В то же время лейтенант подчеркнул, что захватчиков "уже ждут".

Стоит отметить, что в настоящее время Казачьи Лагеря являются временно оккупированной территорией.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в феврале 2024 года бойцы ВСУ подняли неподалеку от Крынок украинский флаг. Это было сделано в частности для того, чтобы развеять заявление пропагандистов о том, что якобы захватчикам удалось уничтожить плацдарм на левом берегу Днепра.