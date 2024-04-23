На Херсонщині ЗСУ підняли український прапор: окупанти в істериці (відео)

Загарбникам уже доручили зняти прапор

У селі Козачі Лагеря на лівобережжі Херсонської області воїни ЗСУ встановили український прапор. Тепер він розвивається на місцевій водонапірній вежі.

Про це у вівторок, 23 квітня, у своєму Telegram-каналі розповів лейтенант Збройних сил України із позивним "Алекс". Він також опублікував відповідні відео.

"Хлопці з 35-ї бригади морської піхоти вручну встановили прапор на водонапірній вежі у населеному пункті Козачі Лагеря на Лівому березі Херсонщини", — йдеться у повідомленні.

Він додав, що російським окупантам уже доручили терміново зняти жовто-блакитний прапор із вежі у будь-який спосіб. Водночас лейтенант наголосив, що загарбників "вже чекають".

Варто зазначити, що наразі Козачі Лагеря є тимчасово окупованою територією.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в лютому 2024 року бійці ЗСУ підняли неподалік Кринок український прапор. Це було зроблено, зокрема, для того, щоб розвіяти заяву пропагандистів про те, що нібито загарбникам вдалося знищити плацдарм на лівому березі Дніпра.