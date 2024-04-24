У Дніпрі та Сумах пролунали вибухи: всі подробиці

Подробиці про наслідки вибухів уточнюються

У Сумах та Дніпрі вдень 24 квітня було оголошено повітряну тривогу, а потім пролунали вибухи. Росіяни випустили балістику із Курської області.

Про це повідомили у моніторингових каналах. Інформації про руйнування чи постраждалих поки що немає.

Вибухи у містах пролунали близько 17:00. У Сумській ОВА повідомили, що армія РФ вдарила по передмісті та закликали перебувати до відбою повітряної тривоги у безпечних місцях.

"Сьогодні, 24 квітня, ворог завдав ракетного удару по передмісті обласного центру. На місці працюють усі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки противника уточнюються", — йдеться у повідомленні.

Влада Дніпра та області поки ніяк не прокоментувала ворожу атаку. Керована ракета була помічена також у бік Павлограда. У мережі повідомляють, що в області та Синельниківському районі працювала ППО, а також діляться звуками, які чули місцеві жителі. Станом на 17:12 повітряну тривогу скасували у Дніпропетровській та Сумській областях.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 23 квітня росіяни атакували Харків. У приватному секторі пошкоджено будинок та автомобіль.