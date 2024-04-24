Окупанти поширюють фейки про наступ на Сумщину: що відомо

Ударних угрупувань на кордоні не зафіксовано

Російські окупанти поширюють чергові фейки. На цей раз йдеться про "наступ" на Сумську область.

Про це розповів начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко. Він закликав зберігати спокій.

"Ворог знову поширює фейки про наступ на Сумщину", — заявив Дрозденко.

За його словами, наразі ударних угрупувань на кордоні не зафіксовано.

"Тому прошу бути спокійними та не розповсюджувати фейки. Зберігайте спокій, довіряйте тільки офіційним джерелам та аналізуйте інформацію!" — закликав глава ОВА.

До слова, 8 квітня, російські окупанти вдень здійснили удар по Сумській області та по місту Суми. Били керованими авіабомбами, так званими, КАБами.

Раніше "Телеграф" писав про те, що один з експертів пояснив, навіщо окупанти бомблять житлові райони Харкова. Військовий та політичний оглядач Олександр Мусієнко розповів деталі.

Також ми писали, що російські пропагандисти розповсюджують неправдиву інформацію про голову Офісу президента Андрія Єрмака. Ворожі ресурси публікують сюжет від імені BBC, буцімто журналісти Bellingcat з'ясували, що очільник ОП начебто заплатив 27 млн доларів за те, щоб потрапити до топ-100 найвпливовіших людей за версією журналу TIME.