Оккупанты распространяют фейки о наступлении на Сумщину: что известно

Ударные группировки на границе не зафиксированы

Российские оккупанты распространяют очередные фейки. На этот раз речь идет о "наступлении" на Сумскую область.

Об этом рассказал начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко. Он призвал сохранять спокойствие.

"Враг снова распространяет фейки о наступлении на Сумщину", — заявил Дрозденко.

По его словам, в настоящее время ударные группировки на границе не зафиксированы.

"Поэтому прошу быть спокойными и не распространять фейки. Сохраняйте спокойствие, доверяйте только официальным источникам и анализируйте информацию!" — призвал глава ОВА.

К слову, 8 апреля, российские оккупанты днем нанесли удар по Сумской области и по городу Сумы. Били управляемыми авиабомбами, так называемыми КАБами.

Ранее "Телеграф" писал о том, что один из экспертов объяснил, зачем оккупанты бомбят жилые районы Харькова. Военный и политический обозреватель Александр Мусиенко рассказал подробности.

Также мы писали, что российские пропагандисты распространяют ложную информацию о главе Офиса президента Андрее Ермаке. Вражеские ресурсы публикуют сюжет от имени BBC, якобы журналисты Bellingcat выяснили, что глава ОП вроде бы заплатил 27 млн долларов за то, чтобы попасть в топ-100 самых влиятельных людей по версии журнала TIME.