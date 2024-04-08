Россияне ударили по Сумщине управляемыми авиабомбами: что известно
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1018
По последней информации, ранены в результате атаки
В понедельник, 8 апреля, российские оккупанты днем нанесли удар по Сумской области и по городу Сумы. Били управляемыми авиабомбами, так называемыми, КАБами.
Об этом, в частности, сообщает руководитель Сумской ОВД Игорь Кальченко. Отмечается, что россияне нанесли авиационный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы.
UPD: По информации головы Белопольского горсовета Юрия Зарка, по городу Белополье было 4 попадания КАБами, три из них — в центр города. Два человека травмированы: одна женщина с множественными травмами находится в городской больнице. Еще одну пытаются спасти, ее везут в Сумы.
Также известно о повреждениях гражданской инфраструктуры — жилых и админзданиях, автомобилях. Об этом, в частности, сообщает "Суспільне. Суми".
Также стало известно, что в результате обстрела Белопольской общины поврежден магистральный интернет-кабель. В связи с этим доступ в сеть отсутствует в Белополье, Ворожбе и Новых Вирках.
Некоторые сумские каналы в Telegram сообщают о прилете авиационных бомб в центр города Белополье в Сумской области. Сообщается, что ранены.
Информацию о прилете в Белополье подтвердила Сумская областная военная администрация. Соответствующее сообщение разместили в своем официальном Telegram-канале.
Ночью россияне обстреляли Шалыгинскую общину на Сумщине, били из минометов. В общей сложности было зафиксировано 10 взрывов.
Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается уже 775-е сутки. Россияне активизировались возле Роботино и Крынки и продолжают воздушный террор.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что один из экспертов объяснил, зачем кафиры бомбят жилые районы Харькова. Военный и политический обозреватель Александр Мусиенко рассказал подробности.