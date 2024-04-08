Росіяни вдарили по Сумщині керованими авіабомбами: що відомо

За останньою інформацією, є поранені внаслідок атаки

В понеділок, 8 квітня, російські окупанти вдень здійснили удар по Сумській області та по місту Суми. Били керованими авіабомбами, так званими, КАБами.

Про це, зокрема, повідомляє керівник Сумської ОВА Ігор Кальченко. Зазначається, що росіяни здійснили авіаційний удар по цивільній інфраструктурі міста Суми.

UPD: За інформацією голови Білопільської громади Юрія Зарка, по місту Білопілля було 4 влучання КАБами, три з них — в центр міста. Дві людини травмовані, серед них одна жінка у важкому стані. Також є пошкодження цивільної інфраструктури — авто, будинків. Про це повідомляє "Суспільне. Суми".

Деякі сумські канали у Telegram повідомляють, про приліт авіаційних бомб у центр міста Білопілля, що у Сумській області. Повідомляється, що є поранені.

Інформацію про приліт у Білопіллі підтвердила Сумська обласна військова адміністрація. Відповідний допис розмістили у своєму офіційному Telegram-каналі.

Вночі росіяни обстріляли Шалигинську громаду на Сумщині, били з мінометів. Загалом було зафіксовано 10 вибухів.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже 775-ту добу. Росіяни активізувалися біля Роботиного та Кринків і продовжують повітряний терор.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що один з експертів пояснив, навіщо окупанти бомблять житлові райони Харкова. Військовий та політичний оглядач Олександр Мусієнко розповів деталі.