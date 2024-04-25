По Черкасщине били "Искандером": есть прилет по инфраструктуре, пострадали люди

В командовании Воздушных сил ВСУ сообщали о скоростной цели в направлении Черкасс

В четверг, 25 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Черкасской области. В результате обстрела пострадали шесть человек.

Об этом в Telegram сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец. В ОВА отметили, что силы противовоздушной обороны отработали по скоростной воздушной цели. По предварительной информации, в Черкасском районе был поврежден объект критической инфраструктуры.

По состоянию на 8:00 за помощью к медикам обратились шесть человек. Все службы находятся на месте. Больше информации о последствиях ракетного удара будет предоставлено позже.

"Утром враг атаковал нашу Черкасщину. По скоростной воздушной цели отработала комплексная защита ПВО. По предварительной информации, поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасском районе. Без погибших. На данный момент за помощью к медикам обратились шесть человек", – сообщили в ОВА.

Следует отметить, что воздушная тревога на севере и в центре Украины была объявлена после шести часов. В командовании Воздушных сил ВСУ сообщали о скоростной цели в направлении Черкасс.

Ракета летела на город Черкассы

Россия ударила "Искандером" по Смеле

Как позже отметил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, под утро противник выпустил одну ракету, предварительно это ракета "Искандер-К" по Черкасской области, а именно по городу Смела.

"Была поражена гражданская инфраструктура, повреждена также логистика железной дороги. Кроме того, удар повредил административные здания, автомобили и гражданское имущество", — рассказал он.

Ранее "Телеграф" писал, что территорию России атаковали беспилотники. В результате загорелись пожары на важных предприятиях — нефтеперерабатывающих заводах в Смоленской и Воронежской областях и металлургическом комбинате в Липецкой.