Мер Харкова розповів про наслідки обстрілу міста російськими авіабомбами: що відомо (відео)

Знову під ворожим ударом опинились будинки звичайних українців

Надвечір в понеділок, 29 квітня, Росія обстріляла Харків, є два влучання. У багатоповерхових будинках вибиті вікна.

Після "прильоту" світло є, наразі обстежуються інші комунікації. Про це розповів міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Було два влучання біля житлових будинків, КАБи були. Що стосується руйнацій, вибиті вікна в шести житлових багатоповерхових будинках. Зараз обстежуємо ще комунікації. Витоку газу не було, світло є", — сказав Терехов.

Квартири у постраждалих будинках приватизовані. Міський голова пообіцяв, що всі вікна повставляють. Сьогодні їх закриють ДСП.

Росіяни знову атакували будинки звичайних українців, сказав Терехов

Через ворожі прильоти одна людина отримала поранення. Наразі вона знаходиться у стані середньої тяжкості.

Зазначимо, що увечері 29 квітня Росія обстріляла Одесу балістикою. Удар прийшовся по так званому "замку Гаррі Поттера". Це палац студентів "Одеської юридичної академії".

За даними на 21:00 понеділка, відомо про чотирьох загиблих та 28 поранених. Серед постраждалих вагітна жінка та двоє дітей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після обстрілу Одеси госпіталізували екснардепа Сергія Ківалова. Він отримав поранення. Під час ворожої атаки колишній "регіонал" знаходився у "замку Гаррі Поттера".