Мэр Харькова рассказал о последствиях обстрела города российскими авиабомбами: что известно (видео)

Снова под вражеским ударом оказались дома обычных украинцев

К вечеру в понедельник, 29 апреля, Россия обстреляла Харьков, есть два попадания. В многоэтажных домах выбиты окна.

После "прилета" свет есть, сейчас обследуются другие коммуникации. Об этом рассказал городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Было два попадания возле жилых домов, КАБы были. Что касается разрушений, выбиты окна в шести жилых многоэтажных домах. Сейчас обследуем еще коммуникации. Утечки газа не было, свет есть", — сказал Терехов.

Квартиры в пострадавших домах приватизированы. Мэр пообещал, что все окна вставляют. Сегодня их закроют ДСП.

Россияне снова атаковали дома обычных украинцев, сказал Терехов

Из-за вражеских прилетов один человек получил ранения. Он находится в состоянии средней тяжести.

Отметим, что вечером 29 апреля Россия обстреляла Одессу баллистикой. Удар пришелся по так называемому "замку Гарри Поттера". Это дворец студентов "Одесской юридической академии".

По данным на 21:00 понедельника, известно о четырех погибших и 28 раненых. Среди пострадавших беременная женщина и двое детей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после обстрела Одессы госпитализировали экс-нардепа Сергея Кивалова. Он получил ранение. Во время вражеской атаки бывший "регионал" находился в "замке Гарри Поттера".