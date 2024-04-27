Російська ракета впала біля кордону з Польщею: прем’єр гостро відреагував

Польський прем’єр розкритикував позицію колишнього прем’єра країни на тлі атак РФ по Україні

Під час нічної атаки на Україну російська ракета впала за 15 км від кордону Польщі. Прем’єр країни звинуватив свого попередника в тому, що той продовжує співпрацювати із пропутінськими політиками на тлі загроз безпеці країни.

Про це прем’єр-міністр Дональд Туск написав у своєму Twitter.

"На Львівську область сьогодні впали десятки бомб і ракет. Одна з них за 15 км від нашого кордону. Наразі Моравецький виробляє спільну антиєвропейську стратегію з пропутінськими ультраправими політиками в Будапешті. Дурність? Зрада? Чи одне і друге?", — написав польський прем’єр.

Ймовірно, Дональд Туск мав на увазі участь провідного політика опозиційної партії "Право та справедливість" Матеуша Моравецького у конференції національно-консервативних кіл CPAC (Conservative Political Action Conference), що відбулася у Будапешті. Разом із ним там був присутній і голова кабінету президента Польщі Марчін Масталерек.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан, який виступає проти підтримки України та дружить із Володимиром Путіним, має свої надії на європейські вибори. Він вірить, що до влади прийдуть сили, які, як і він, критикують підтримку України.

Нагадаємо, що з 6 по 9 червня 2024 року відбудуться вибори до Європейського парламенту. Цей орган приймає всі рішення щодо допомоги Україні й не тільки.

Також "Телеграф" розповідав, що російські ракети над Польщею можуть спровокувати масштабну війну, заявив резидент Анджей Дуда. Такі дії РФ у Польщі розцінюють як пряму загрозу безпеці країни.