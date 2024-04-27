Российская ракета упала возле границы с Польшей: премьер остро отреагировал

Польский премьер раскритиковал позицию бывшего премьера страны на фоне атак РФ по Украине

Во время ночной атаки на Украину российская ракета упала в 15 км от границы Польши. Премьер страны обвинил своего предшественника в том, что тот продолжает сотрудничать с пропутинскими политиками на фоне угроз безопасности страны.

Об этом премьер-министр Дональд Туск написал в своем Twitter.

"На Львовскую область сегодня упали десятки бомб и ракет. Одна из них в 15 км от нашей границы. В настоящее время Моравецкий вырабатывает общую антиевропейскую стратегию с пропутинскими ультраправыми политиками в Будапеште. Глупость? Измена? Или все сразу?", — написал польский премьер.

Вероятно, Дональд Туск имел в виду участие ведущего политика оппозиционной партии "Право и справедливость" Матеуша Моравецкого в конференции национально-консервативных кругов CPAC (Conservative Political Action Conference), которая состоялась в Будапеште. Вместе с ним там присутствовал и глава кабинета президента Польши Марчин Масталерек.

Премьер Венгрии Виктор Орбан, который выступает против поддержки Украины и дружит с Владимиром Путиным, питает свои надежды на европейские выборы. Он верит, что к власти придут силы, которые, как и он, критикуют поддержку Украины.

Напомним, что с 6 по 9 июня 2024 года пройдут выборы в Европейский парламент. Этот орган принимает все решения касательно помощи Украине и не только.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что российские ракеты над Польшей могут спровоцировать масштабную войну, заявил резидент Анджей Дуда. Такие действия РФ в Польше расценивают как прямую угрозу безопасности страны.