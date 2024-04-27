По Украине идет ракетная атака: россияне запустили крылатые ракеты из Ту-95 (обновляется)

Традиционно террористы запустили крылатые ракеты из Ту-95.

Российские террористы в очередной раз атакуют Украину ракетами. Около 03:30 – 04:00 27 апреля террористы запустили крылатые ракеты Х-101/555 с бортов стратегической авиации Ту-95; предварительно, пуски происходили из района Каспия.

По данным мониторинговых каналов, в течение часа ожидается вход крылатых ракет террористов в воздушное пространство Украины. По регионам объявлена воздушная тревога в связи с угрозой ракетного теракта.

05:10 Группа крылатых ракет летит в направлении Хмельницкой области, согласно данным ВС ВСУ.

Зафиксирован взлет самолета террористов МиГ-31К с а/э "Саваслейка". Это носитель ракет "Кинжал", которые могут угрожать всем регионам Украины.

05:00 Крылатые ракеты летят по двум векторам – либо в сторону западных регионов страны, либо в сторону Днепра. Первую волну атаки Днепр отразил, в пригороде после взрывов сообщили о задымлении.

04:55 Взрывы в Днепре. Предварительно ПВО отражает атаку крылатых ракет российских террористов.

04:50 Террористы проводят комбинированную ракетную атаку на Украину. Ракеты постоянно пытаются изменять курс. В частности, ракеты фиксируются в Николаевской, Днепропетровской (Днепр и Павлоград), Черниговской и Сумской областях. Также ракеты были замечены в Херсонской области, одна ракета фиксируется из Донецкой области в сторону Запорожья.

04:40 Крылатые ракеты террористов начали заходить через Сумскую и Черниговскую области. В воздухе в Сумской области сейчас не менее шести крылатых ракет. Также фиксируются крылатые ракеты в Черниговской и Харьковской областях. Кроме них еще несколько крылатых и управляемых авиационных ракет летают по регионам в попытке выявить украинскую ПВО.

04:30 Несколько крылатых ракет летают по регионам. Также зафиксирована активность тактической авиации террористов в районе Азовского моря.

04:10 Один из Ту-95МС запустил ракету гораздо раньше из района Энгельса. Сейчас она летает по регионам Украины – очевидно, террористы пытаются выявить противовоздушную оборону.

Сообщается, что кроме Ту-95, террористы подняли в воздух Ту-22М3, несущие ракеты Х-22/Х-32. Очевидно, одного сбитого Ту-22 россиянам было мало, хотят еще.

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Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине вечером 26 апреля объявили ракетную тревогу из-за атаки российских террористов на Украину. Сообщалось о нескольких крылатых ракетах в воздушном пространстве страны. Также террористы запускали ракеты "Кинжал" по западным регионам.

Кроме того, российские террористы после полуночи 27 апреля обстреляли Харьков баллистическими ракетами неустановленного типа. Обстрелы вели с территории временно контролируемой российским террористическим режимом Белгородской области.