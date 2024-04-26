В Украине объявили ракетную тревогу: где опасность (карта, обновлено)

Террористы атаковали крылатыми ракетами и подняли в воздух самолеты с "Кинжалами"

В Украине вечером 26 апреля была объявлена ракетная тревога из-за атаки российских террористов на Украину. Сообщается о нескольких крылатых ракетах в воздушном пространстве страны.

В частности, о тревоге сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram. По данным мониторинга, террористы атаковали несколькими крылатыми ракетами неопределенного типа.

23:55 Без ракет по состоянию на данный момент.

23:45 Еще две новые крылатые ракеты и один "Кинжал" зафиксированы курсом на западные регионы.

23:40 В настоящее время уже без крылатых ракет. "Кинжалы" террористов пытались атаковать энергетическую инфраструктуру на западе Украины.

23:35 Террористы запустили несколько ракет "Кинжал" в направлении западных регионов страны. Также сообщается о взрывах в Винницкой области.

23:30 По данным ПС ВСУ, одна крылатая ракета террористов летит на запад Украины.

Предварительно сообщено о пусках террористами ударных беспилотников из пока не уничтоженного полигона Чауда во временно оккупированном Крыму.

23:20 Зафиксирован взлет самолетов МиГ-31К террористов с а/б "Саваслейка". В воздухе не менее двух носителей ракет "Кинжал".

23:15 Фиксируется одна крылатая ракета курсом на Белоцерковский район Киевщины. Еще одна крылатая ракета террористов – в Хмельницкой области.

23:10 Мониторинг предупредил про активность стратегической авиации на частотах. Возможен взлет террористов на Ту-95МС.

Крылатые ракеты террористов до этого фиксировались в Николаевской области – в количестве до трех единиц. Предварительно это были ракеты "Калибр".

Ранее "Телеграф" писал, что 24 апреля россияне ударили по Одессе, попали в место хранения автомобильной техники.

Россияне регулярно обстреливают Одессу. В ночь на 23 апреля враг ударил по жилым домам. Как сообщили представители местных властей, из-за попадания "шахеда" тогда пострадали девять человек.