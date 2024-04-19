В 300 километрах от Украины: в ГУР показали, как уничтожали российский Ту-22МЗ (видео)

Это первое успешное уничтожение такого самолета

В пятницу, 19 апреля, в результате операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с Воздушными силами был уничтожен бомбардировщик Ту-22МЗ, который сегодня запускал ракеты по Украине. В ГУР показали видео, как происходило сбивание вражеского самолета.

В разведке подчеркнули, что вражеский самолет Ту-22МЗ удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины теми же средствами, которыми ранее был поражен российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. В результате поражения бомбардировщик смог долететь в район Ставрополя, где упал и разбился.

"Отметим, что это первое успешное уничтожение стратегического бомбардировщика в воздухе во время боевого вылета в течение полномасштабного вторжения России в Украину. За каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие", — подчеркнули в ГУР.

Стоит отметить, что, по данным источников "Телеграфа", вражеский самолет был сбит украинским зенитно-ракетным комплексом С-200. Как известно, он имеет дальность поражения до 300 км.

Напомним, российские террористы утром 19 апреля атаковали Украину крылатыми ракетами Х-101 и Х-22 с бортов бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-22М3. Также россияне применили ударные беспилотники.

Также в пятницу в Ставропольском крае России упал стратегический бомбардировщик Ту-22МЗ. Он был привлечен для сегодняшних ракетных ударов по Украине.