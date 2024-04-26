Эвакуация больниц в Киеве: стало известно, кто угрожает ракетным ударом (видео)

У Лукашенко снова угрожают Украине

В Беларуси во время своего выступления перед самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко, глава КГБ Иван Тертель, ранее рассказывавший о попытке атаки литовских беспилотников по Минску, фактически анонсировал удары по больницам Киева, из-за чего в столице объявили об эвакуации из двух заведений. Заявление прозвучало на заседании Всебелорусского народного собрания.

Видео с отрывком речи публикуют разные СМИ. На нем глава КГБ обещает бороться с мифическими террористами в Украине, далее раздается угроза столичным больницам.

"Все эти люди и их планы нам известны. В борьбе с терроризмом действуем по законам военного времени. Среди террористов и их пособников есть убитые и раненые, их настигнет наказание несмотря на то, что своим логовом они избрали киевские больницы по адресу Богатырская 30 и 32, где фактически спрятались за спины больных детей", — говорит Тертель.

Что касается мифических террористов, то, согласно заявлению Тертеля, это те лица, которые пытались совершить диверсию на территории Беларуси, но были разоблачены белорусскими силовиками и разбиты. Теперь, как утверждает глава КГБ, Украина якобы помогает "раненым террористам" в двух столичных больницах, одна из которых детская.

Следует отметить, что до сих пор прямых атак Беларуси на территорию Украины не было. Однако российская армия неоднократно атаковала гражданскую инфраструктуру Украины с территории республики.

Как уже отмечалось, в ответ на это заявление власти Киева объявили об эвакуации из двух учреждений здравоохранения, одно из которых детская больница, расположенных на улице Богатырской в столице.

Следует отметить, что в последнее время в Беларуси часто звучат разные заявления, играющие на руку Кремля. Так, недавно Лукашенко предложил Западу "сыграть вничью с Россией". По мнению белорусского диктатора, коалиция западных стран вроде бы целенаправленно затягивает войну в Украине.