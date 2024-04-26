Евакуація лікарень в Києві: стало відомо, хто погрожує ракетним ударом (відео)

У Лукашенка знову погрожують Україні

У Білорусі під час свого виступу перед самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком, голова КДБ Іван Тертель, який раніше розповідав про спробу атаки литовських безпілотників по Мінську, фактично анонсував удари по лікарнях Києва, через що у столиці оголосили про евакуацію з двох закладів. Заява пролунала на засіданні Всебілоруських народних зборів.

Відео з уривком промови публікують різні ЗМІ. На ньому очільник КДБ обіцяє боротися з міфічними терористами в Україні, далі лунає погроза щодо столичних лікарень.

"Всі ці люди та їхні плани нам відомі. У боротьбі з тероризмом діємо за законами воєнного часу. Серед терористів є вбиті та поранені, їх настигне покарання не дивлячись на те, що своїм лігвом вони обрали київські лікарні за адресою Богатирська 30-32, де заховались за спини хворих дітей", — мовить Тертель.

Щодо міфічних терористів, то згідно з заявою Тертеля, це ті особи, які намагалися зчинити диверсію на території Білорусі, але були викриті білоруськими силовиками та розбиті. Тепер, як стверджує очільник КДБ, Україна нібито допомагає "пораненим терористам" у двох столичних лікарнях, одна з яких дитяча.

Варто зазначити, що досі прямих атак Білорусі на територію України не було відомо. Проте, російська армія неодноразово атакувала цивільну інфраструктуру України з території республіки.

Як вже зазначалося, у відповідь на цю заяву, влада Києва оголосила про евакуацію із двох закладів охорони здоров’я, один з яких дитяча лікарня, розташованих на вулиці Богатирській у столиці, в Оболонському районі.

Варто зазначити, що останнім часом у Білорусі часто звучать різні заяви, що грають на руку Кремля. Так, нещодавно, Лукашенко запропонував Заходу "зіграти внічию з Росією". На думку білоруського диктатора, коаліція західних країн нібито цілеспрямовано затягує війну в Україні.