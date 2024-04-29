Знайдена шрапнель: у ЗСУ розповіли, чим окупанти вдарили по Одесі

Такі боєприпаси використовуються спеціально для ураженния незахищених людей

Росіяни ввечері понеділка, 29 квітня, вдарили по Одесі балістичною ракетою. При цьому на місці удару було помічено сліди від шрапнелі.

Про це розповів керівник пресцентру Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук. За його словами, цей боєприпас очевидно призначений для поразки живої сили, а не для руйнування укріплень.

"Це має встановити відповідна експертиза (тип озброєння), але можу констатувати, що на стінах навколо ураженого об’єкта спостерігаються дірки від шрапнелі. Тобто це, швидше за все, боєприпас, який призначений для ураження живої сили", — сказав він.

Плетенчук підкреслив, що подібне озброєння призначене для ведення бойових дій, а не для ударів по мирних містах.

Згідно з останніми даними, кількість загиблих від атаки росіян на Одесу зросла до чотирьох. Жертвами стали три жінки та один чоловік. Число поранених зросло до 27, четверо з яких у тяжкому стані в лікарні.

Раніше повідомлялося, що росіяни застосували проти Одеси балістичну ракету з касетною боєголовкою. Цей тип озброєння є контейнером з великою кількістю дрібних боєприпасів, які після детонації в повітрі розлітаються на десятки чи сотні метрів один від одного. Хоча вибух від одного суббоєприпасу потужним назвати не можна, але через їхню кількість вони здатні знищувати піхоту та легку техніку на великих площах.

Цим вони відрізняються від боєприпасів, призначених для знищення укріплень, які мають один потужний фугасний або кумулятивний заряд, здатний фокусувати руйнівну енергію в одній точці.

Слід зазначити, що міжнародне право забороняє навмисні напади на мирних жителів чи об’єкти цивільної інфраструктури. Але оскільки касетні боєприпаси не відрізняють мирних людей від військовослужбовців, їх використання проти міст зазвичай розцінюється, як воєнний злочин.

Як повідомлялося раніше, під час обстрілу 29 квітня було пошкоджено будівлю палацу студентів Одеської юридичної академії, більш відомої як "замок Гаррі Поттера", де часто проживав директор навчального закладу, ексрегіонал Сергій Ківалов. Відомо, що в момент обстрілу він був там і зазнав поранення ноги.