В оккупированном Крыму гремят взрывы: куда прилетели "подарки" от Украины

Известно, что оккупанты снова перекрыли движение автотранспорта по Крымскому мосту

Во временно оккупированном российскими террористами Крыму в ночь на 30 апреля прогремело не менее десяти взрывов. Под ударами оказались Джанкой, Симферополь, Гвардейское, а также по неподтвержденной информации – Азовск и Серноводск.

Об этом пишут российские информационные и пропагандистские каналы. Оккупационные "власти" Крыма пока официальных комментариев относительно взрывов не давали.

Известно, что оккупанты снова перекрыли движение автотранспорта по Крымскому мосту. Также объявлено о ракетной тревоге над оккупированным полуостровом. Местные жители заявили о минимум десяти взрывах и жалуются на то, что теперь не могут спать – очень напуганы.

Российские пропагандисты заявляют, что якобы атаковали только Гвардейское, Джанкой и Симферополь. Также они написали, что это были якобы американские тактические ракеты ATACMS, запущенные Украиной. Кстати, в Гвардейском находятся многочисленные военные объекты россиян, а у Джанкоя – аэродром и позиции ПВО.

Напомним, 27 апреля возле российского Краснодара под утро прогремели мощные взрывы, там украинскими дронами были атакованы НПЗ и военный аэродром. Официально российские власти традиционно заявили, что все беспилотники якобы были сбиты, а на одном из мест ударов "горит трава".

Ночью 28 апреля в российском Брянске и временно оккупированном российскими террористами Крыму прогремели мощные взрывы. В Брянске беспилотники атаковали электроподстанцию, с Крымом интереснее – местные каналы как один пишут о якобы атаке баллистики.