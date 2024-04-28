ATACMS приехали? Россияне трубят о загадочной атаке в Крыму, называют цель (карта)

В ВСУ пока не комментировали новость

Спустя всего несколько дней после новостей о том, что США передали Украине новую партию дальнобойных ракет ATACMS во временно оккупированном Крыму произошел загадочный инцидент. Россияне трубят об атаке на важный военный объект.

Об этом сообщают пропагандистские z-паблики. По их данным, Украина якобы атаковала ракетами ATACMS подразделения ПВО РФ на мысе Тарханкут.

По словам россиян, ракеты ATACMS, которые использовались для этой атаки, имели кассетную боевую часть. Подробностями о возможных потерях оккупанты, естественно, не делятся.

В ВСУ пока также не комментировали эту загадочную атаку. Также нет о ней информации и в местных пабликах, но пропагандистские ресурсы активно распространяют эту "тревожную" информацию.

Напомним, как ранее мы писали, эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что предоставленные Украине Штатами ATACMS могут ослабить российскую логистику, угрожать ударами по аэродромам и составам РФ. Однако для Украины они будут иметь оперативное значение при усилении этих ударов наземными операциями Сил обороны.