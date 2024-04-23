Уничтожение Крымского моста: эксперт рассказал о шансах Украины и трех главных сложностях

Украина должна взять этот участок под постоянный огневой контроль

Недавно иностранные СМИ опубликовали подробный план по разрушению Крымского моста. Однако для того чтобы он стал реальностью, необходимо иметь вооружение в достаточном количестве.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал военный аналитик, полковник ВСУ Петр Черник. По его словам, речь идет о действительно больших объемах нескольких видов номенклатуры.

"Причем все это должно использоваться в смешанном режиме. Во-первых, на сегодняшний день российская противовоздушная оборона в Крыму является самой плотной на планете Земля. Ни один объект в мире не охраняется таким количеством систем ПВО, а следовательно, нам следует быть готовыми к тому, что большая часть наших средств будет уничтожена на подлете к мосту", — сказал Черник.

Он добавил, что атака должна быть такой силы и массированности, чтобы полностью разрушить несколько секций (протяженность каждой около 30 метров) сооружения. Кроме того, необходимо сделать его непригодным для ремонта на очень долгое время или навсегда.

"Нет никакого смысла тратить ракеты стоимостью в полтора миллиона долларов каждая и рисковать другой дефицитной техникой, чтобы просто сделать дыру в дорожном полотне, которую залатают за несколько месяцев", — сказал эксперт.

Также он добавил, что после удачной атаки, Украина должна взять этот участок под постоянный огневой контроль.

"Только что к ней приближается баржа, мы ее уничтожаем. Только в таком случае эта операция будет иметь резон и оправдает потраченные на нее ресурсы. Если не будет уверенности в таком результате, даже начинать не следует. Лучше тогда продолжать наносить удары по другим стратегическим объектам — воинским частям, складам боеприпасов, пусковым установкам и авиации", — резюмировал Черник.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина неоднократно заявляла, что разрушит Крымский мост. Чиновники говорят, что одно из любимых детей Путина могут уничтожить до середины июля. Таким образом, наша страна имеет еще примерно 100 дней, "чтобы осуществить почти невозможное".