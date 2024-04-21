Больше не сможет выполнять задачи: в ВМС подтвердили поражение в Крыму судна "Коммуна"
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Этот корабль можно считать раритетом
В воскресенье, 21 апреля, во временно оккупированном Севастополе было поражено спасательное судно "Коммуна" Черноморского флота России. Корабль выведен из строя.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук. По его словам, после удара корабль не способен выполнять свои задачи.
"Сегодня в Крыму украинские ВМС достали очередной корабль из состава ЧФ РФ "Коммуна". Характер повреждений верифицируется", — написал Плетенчук.
Спикер подчеркнул, что подобные удары будут повторяться. По его словам, это будет продолжаться пока у россиян не кончатся корабли или они не уйдут из Крыма.
Что известно о судне "Коммуна"
"Коммуна" (до 1922 года "Волхов") — морское вспомогательное судно военно-морского флота России (ВМФ РФ), спасатель подводных лодок, по конструкции — катамаран. Самое старое судно ВМФ России и старейшее в мире судно, фактически находящееся на вооружении и выполняющее боевые задания. Введено оно в эксплуатацию в 1915 году. Входит в состав Черноморского флота.
Напомним, в воскресенье, 21 апреля, во временно оккупированном Крыму в городе Севастополь произошли мощные взрывы. Был нанесен удар по Сухарной бухте.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что судно "Коммуна" это единственное своего рода спасательное судно для подлодок в составе ВМФ России. Другого такого у них нет.